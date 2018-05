"The Voice": cette "Carioca" de Casanova et Frédéric Longbois a enflammé le plateau

publié le 06/05/2018 à 14:18

La Carioca a résonné sur le plateau de The Voice samedi 5 mai sur TF1. Alain Chabat et Gérard Darmon ont laissé leur place à Casanova et Frédéric Longbois, qui ont repris la célèbre chanson du film La cité de la peur (1994).



Dès les premières notes, jouées à la guitare au lieu de la trompette, les deux candidats se mettent à danser à la manière du commissaire Bialès et de Serge Karamazov, les deux personnages des Nuls. Le jury s'est alors mis debout et n'a pas pu s'empêcher d'esquisser quelques pas de danse.

Rappelons que Frédéric Longbois s'était déjà fait remarquer avec un choix de chanson original. Il avait chanté Bécassine lors des castings et ainsi décroché sa place dans l'équipe de Mika. Avec la Carioca, la production fait un clin d’œil à Alain Chabat, qui vient tout juste de redémarrer le Burger Quiz sur une autre chaîne du Groupe TF1 : TMC.

Popularisé en France par les Nuls dans La cité de la peur, la Carioca est pourtant née 60 ans plus tôt par Vincent Youmans, comme le rappelle franceinfo. La chanson a été créée pour une comédie musicale, et l'on peut même voir Fred Astaire danser dessus dans Flying to Rio, expliquent nos confrères.

> Fred Astaire & Ginger Rogers - The Carioca, 1933 (DVD quality)