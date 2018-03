publié le 04/03/2018 à 08:37

Chloé avait prévenu. "Quand je serai face aux coachs, ça ne va pas rigoler". La jeune fille de 19 ans était venue sur la scène de The Voice pour défier son stress et sa timidité. "Cela fait moins d'un an que je chante et je me retrouve ici. Je ne réalise pas", expliquait-elle juste avant son passage.



Pour défendre sa place, la jeune artiste avait choisi la chanson de Raphael, Caravane. Les premiers accords se font entendre, puis ses premiers mots, qui semblent plaire aux coachs. Malgré quelques erreurs sur les notes de guitare, Mika et Zazie sont les premiers à se retourner, charmés par le timbre de la candidate.

Voyant les deux artistes faire pivoter leur siège, Chloé n'a pu retenir ses larmes. La jeune fille, prise par l'émotion, a tenté tant bien que mal de finir sa chanson entre les sanglots. Une fragilité qui a séduit Florent Pagny, puis Pascal Obispo, qui se sont à leur tour retournés.

"C'est très beau comme moment", a expliqué Chloé lorsque Mika lui a simplement demandé : "Mais pourquoi tu pleures ?". La jeune fille a finalement choisi de vivre son aventure avec Zazie, qui elle-même a dû sécher ses larmes à la fin de la prestation de sa nouvelle protégée.