publié le 02/04/2017 à 00:03

Encore 11 nouveaux talents ont rejoint The Voice. Le sixième prime des auditions à l'aveugle s'est déroulé samedi 1er avril. La soirée a été marquée par des prestations décevantes mais aussi des performances marquantes qui ont ravi autant les coachs que les téléspectateurs.



Mika, Florent Pagny, Zazie et Matt Pokora ont encore accueilli des artistes prometteurs dans leurs rangs, avant les battles qui se dérouleront le 15 avril prochain. Il ne reste donc qu'un dernier samedi aux coachs pour accueillir de nouveaux talents dans leur équipe pour cette sixième édition du télé-crochet de TF1 présenté par Nikos Aliagas.

Trois nouveaux talents dans les rangs de Zazie, tout comme chez Florent Pagny et Matt Pokora. Mika accueille, lui, deux nouveaux talents, dont un composé de trois chanteuses. Tous ont fait des passages remarqués sur la scène de The Voice.

Elsa-Rose et sa voix "fragile" ouvre la bal

C'est avec Somewhere Only We Know de Keane que la jeune femme a d'abord séduit Mika. Armée de sa guitare et de sa voix envoûtante, Elsa-Rose a été la première candidate de cette soirée à se présenter aux coachs. Trois se sont retournés, seul Matt Pokora ne s'est pas retourné sur cette prestation. La "fragilité" de la candidate a séduit les coachs. "Tu chantes avec beaucoup de grâce", l'a complimentée Mika. Elsa-Rose rejoint finalement Zazie.

Arnold obtient la première immunité de la soirée

Gospel, soul, jazz, funk, pop... Les inspirations d'Arnold sont nombreuses. Sans le soutien de ses parents, il a tout de même souhaité poursuivre son rêve de faire de la musique son métier, qui l'a emmené jusqu'aux auditions à l'aveugle de The Voice. Avec enfin l'approbation de sa mère, celui qui a traversé l'Atlantique pour participer au télé-crochet a interprété Writing's On The Wall de Sam Smith. Ce sera l'unanimité, mais c'est Florent Pagny qui hérite de celui qui a aussi bien séduit les coachs que les internautes.

Andréa offre une version rock de Mylène Farmer

Florent Pagny et Matt Pokora enchantés par la version rock de Désenchantée offerte par Andréa. Mylène Farmer revue sur la scène de The Voice aura convaincu deux coachs. La jeune femme a finalement choisit d'intégrer l'équipe de Matt Pokora.

Nicola reprend "Fallin" et séduit les 4 coachs

Avec sa voix rauque et déchirée, Nicola n'a fait qu'une bouchée du cœur des coachs. Tous les quatre se sont retournés en quelques secondes. Cet Italien, ex-parachutiste et désormais étudiant en médecine, confie que "la musique [l'a] sauvé". Il choisit de rejoindre Zazie.

Marianne : une voix et un rythme impressionnants

Sa version à couper le souffle de La llorona n'a pas tardé à faire retourner trois fauteuils sur les quatre. Marianne a prouvé que sa voix était un véritable instrument, imitant le son du saxophone tout en s'accompagnant à la guitare. Florent Pagny a décidément beaucoup de succès ce soir car il va également prendre ce nouveau talent dans son équipe.

Sugazz, le trio de fraîcheur

Elles chantent ensemble depuis qu'elles ont 12 ans. Aujourd'hui, à l'approche de la trentaine, elles ont réussi à convaincre Mika et Zazie. Les trois jeunes femmes qui forment les Sugazz ont séduit avec leur reprise pleine de fraîcheur d'American boy d'Estelle et Kanye West. Après avoir fait monter leur famille sur la scène, elles finissent par choisir Mika.

#TheVoice

Ça se passe comme ça sur la scène quand les @TheSugazz débarquent ! Hé hé ! pic.twitter.com/YoGzhrtU4M — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 1 avril 2017

Gianni sauvé par Florent Pagny

Venu spécialement de République dominicaine, Gianni a été sauvé par Florent Pagny. Sa prestation de Wicked Game de Chris Isaac n'a pas convaincu les autres coachs, mais il suffisait d'un seul pour que le jeune homme de 17 ans intègre The Voice et soit l'un des nouveaux talents de cette saison.

Lou Maï rempli de joie Mika

"Qu'est-ce que je dois te dire pour que tu viennes dans mon équipe ?" Mika a vraiment voulu Lou Maï et n'était pas le seul. C'est finalement lui qui a la chance d'accueillir la jeune femme dans son équipe malgré les compliments venus de tous les bords. Elle a charmé tous les coachs qui se sont retournés au bout de quelques secondes avec sa reprise de Bohemian Rhapsody de Queen.

Nicolas Lilliu retrouve Matt Pokora des années après "Robin des bois"

Matt Pokora, il le connait déjà. Il était frère Tuck dans la comédie musicale Robin des bois avec le coach de The Voice. Et ça n'a pas manqué. Matt Pokora est le premier - et le seul - à se retourner. Il reconnait tout de suite Nicolas Lilliu avec cette reprise de What goes around... comes around de Justin Timberlake. Il intègre donc naturellement l'équipe de Matt Pokora.

#TheVoice

Surprise pour @Mpokora, qui retrouve @NycoLiliu son frère de Robin des bois ! pic.twitter.com/Ipq8pnEi2M — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 1 avril 2017

La maturité de Kuku subblime Bob Marley

Avec sa voix grave, un peu cassée, Kuku a réussi à convaincre Florent Pagny et Matt Pokora. "Tu as calmé tout le monde, t'as quelque chose de très fort, une vraie présence, ça donne envie de travailler avec toi", complimente ce dernier qui s'offre ainsi un nouveau talent de 41 ans qui a choisi de reprendre Redemption song de Bob Marley.

Dilomé séduit avec Bashung

Zazie, suivie de Matt Pokora puis de Mika... Trois coachs ont été conquis par la prestation de Dilomé sur Madame Rêve d'Alain Bashung. Matt Pokora tente de le convaincre à son tour : "J'aimerais énormément travailler avec un personnage comme toi". Ça ne suffira pas. Dilomé choisit Zazie.