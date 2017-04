publié le 08/04/2017 à 22:12

Elle est vite devenue "la belle gosse de la soirée". La voix déchirante de Chloé sur la cover de Skinny Love par Bon Iver n'a pas ému que les internautes. Mika et Florent Pagny se sont retournés sur sa prestation lors de la septième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de The Voice samedi 8 avril 2017.



Les téléspectateurs ont largement commenté son passage sur la scène du télé-crochet de TF1 présenté par Nikos Aliagas. Les critiques sont dithyrambiques et unanimes. Avec son chapeau et ses yeux bleus perçants, Chloé est devenue la star de la soirée.

La jeune femme originaire de Limoges avait un but en venant à l'émission : intégrer l'équipe de Florent Pagny. C'était le chanteur préféré de sa grand-mère, dont elle a très mal vécu le décès. C'est d'ailleurs cette perte qui l'a poussée vers la musique. Chloé a donc été émue aux larmes au moment de lâcher son micro.

Mon coup de coeur et coup de foudre de la saison Chloé #TheVoice — Romain THE SURVIVOR (@newsmusik2011) 8 avril 2017

On sent une belle histoire chez Chloé... Elle dégage une belle émission et une grande sensibilité ! #TheVoice — Xavier Delarue (@xavierdelarue) 8 avril 2017

Super prestation de Chloé, très émouvante !! ¿ #TheVoice — Manon (@foxiesmusic) 8 avril 2017