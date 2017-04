Mike Horn : "moi, je veux vivre mes 30.000 jours à fond"

publié le 03/04/2017 à 20:33

La nageuse Laure Manaudou fait son retour ce soir sur M6 avec À l'état sauvage, au côté de "l'aventurier-de-l'extrême" Mike Horn. C’est "une opportunité de partager ma vie comme explorateur", explique-t-il. "On ne décide pas de devenir un explorateur, on doit être presque né un explorateur" ; prévient cependant Mike Horn.



Le dernier défi que s'est lancée l’aventurière remonte au 7 février 2017, lorsqu’il est devenu le premier homme à traverser l'Antarctique en solitaire. Une expédition qui l’a amené à se planter un clou dans le pied à cause des engelures. Une situation qui n’a pas fait paniquer Mike Horn outre-mesure : "avoir peur, c’est presque normal, on est vraiment loin de la civilisation".

Quand on sait que personne d’autre peut nous aider, c’est là où on vit différemment, plus intensément Mike Horn Partager la citation





"Quand on sait que personne d’autre peut nous aider, c’est là où on vit différemment, plus intensément", explique l’aventurier, "on vit 30.000 jours, jusqu’à l‘âge de 82 ans en général moi, je veux vivre mes 30.000 jours à fond." Hors de question de prendre des risques inconsidérés pour autant prévient-il : "j’ai une seule envie, c’est de rentrer vivant, j’ai deux filles à la maison qui me soutiennent, pour la liberté qu’elles me donnent, je dois rentrer vivant".

"Il y a peut-être un moment dans la vie où je vais aller trop loin", confie-t-il, "en Antarctique, j’ai été sur cette frontière entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, et je me suis vraiment dit, comment je vais rester vivant ?". Après À l’état sauvage, Mike Horn sera également de retour sur le petit écran avec la nouvelle saison de The Island, le 10 avril prochain.