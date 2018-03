Conflit entre TF1 et Canal + : les dessous du bras de fer et ses conséquences

publié le 07/03/2018 à 11:48

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a appelé mardi 6 mars TF1 et Canal+ à résoudre au plus vite leur conflit, qui a conduit Canal+ à cesser de diffuser TF1 via sa box, en rappelant qu'il était à la disposition des deux groupes pour leur servir de médiateur.



TF1, qui fournissait jusqu'ici ses chaînes en clair gratuitement, veut désormais obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs qui les retransmettent à leurs abonnés via leurs box. Le groupe a réussi à signer de nouveaux contrats avec SFR et Bouygues Telecom, dont il partage la maison-mère, mais pas avec Canal+, ni avec Orange avec qui il est également en conflit ouvert.

Comment en est-on arrivé là ? "Gilles Pélisson, PDG de TF1, est l'ancien patron de Bouygues Télécom", a tenu à rappeler en préambule Stéphane Dubreuil, invité mercredi 7 mars sur RTL. "C'est quelqu'un qui connait les médias et les télécoms, ce qui est très rare dans notre métier", poursuit-il.

"Ensuite, on arrive à un moment où se profile un événement majeur : la Coupe du monde de football, en juin", ajoute le consultant spécialiste des télécoms.



"TF1 en a les droits. Vous avez le rapport de force, qui vous permet de négocier. Fort de cela, TF1 a tenté un coup de poker qui, aujourd'hui, paraît beaucoup plus compliqué : vent debout, les opérateurs sont en train de bloquer la négociation", analyse Stéphane Dubreuil, qui parle d'une "guerre d'enlisement".