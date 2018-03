publié le 06/03/2018 à 09:43

La guerre se corse entre TF1 et les opérateurs. Après Canal + qui a stoppé la diffusion des chaînes du groupe à ses abonnés, Free a annoncé qu'il allait bientôt arrêter de diffuser TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, dans un bandeau affiché sur l'écran de ses abonnés mardi 6 mars.



"Depuis plusieurs mois nous négocions avec le groupe TF1 qui après quinze ans de distribution sur nos réseaux a décidé d'exiger une rémunération infondée pour des chaînes disponibles gratuitement en TNT et sur internet", indiquait le message, relayé par des internautes sur Twitter.

Free prévient : "Nous sommes contraints d'interrompre la diffusion" des chaînes du groupe TF1. La date à laquelle la diffusion sera stoppée n'est pas précisée, mais le contrat actuel entre Free et TF1 prendra fin le 31 mars.

Orange menace aussi de couper TF1

Orange est également passé à l'offensive lundi 5 mars. Son PDG Stéphane Richard a annoncé dans une interview au Figaro que l’entreprise était prête à "couper le signal" des chaînes de TF1.



"Nous ne voulons pas priver nos clients de TF1", a assuré Stéphane Richard. Mais il assure qu'Orange ne signera pas "un accord comportant une clause de rémunération pour des contenus disponibles gratuitement sur d'autres canaux".





Le PDG d'Orange a mis le groupe TF1 en garde contre la "grosse prise de risque" à laquelle se livre le groupe en s'enlisant dans son bras de fer avec les opérateurs. "Quelle que soit l'activité, ce n'est pas une bonne option de se fâcher avec ses distributeurs", a-t-il souligné. "Que se passerait-il si Free et Orange coupaient à leur tour le signal ?"

Canal + a déjà stoppé la diffusion des chaînes du groupe TF1

Le bras de fer entre TF1 et les opérateurs dure déjà depuis plusieurs mois. SFR et Bouygues Telecom ont accepté de signer un accord avec le groupe de télévision, mais Orange, Free et Canal + refusent pour l'instant de rémunérer TF1 pour la diffusion de ses chaînes gratuites.



Canal + est le premier diffuseur à avoir franchi le pas et coupé le signal des chaînes du groupe TF1 depuis le jeudi 1er mars à ses abonnés, faute d'accord. Pour le distributeur du groupe Bolloré, TF1 "abuse de sa puissance de marché, et notamment de son canal numéro 1, pour imposer unilatéralement à ses distributeurs, dont le groupe Canal+, de payer pour continuer à diffuser ses chaînes disponibles gratuitement sur la TNT et sur Internet".



TF1 parlait de son côté d'une décision "incompréhensible", ajoutant n'avoir "jamais demandé à ce que ses chaînes et son service replay soient coupés". Chez Orange, les abonnés n'ont déjà plus accès aux service de replay des chaînes du groupe TF1 depuis le 2 février, date de la fin du contrat de diffusion entre les deux entreprises. Depuis, Orange continue de diffuser TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Séries Films sans contrat.



Si le conflit venait à perdurer et à s'étendre, cela pourrait coûter cher à TF1. Depuis que Canal + a coupé le signal jeudi 1er mars, les programmes phares de la première chaîne comme The Voice ont vu leurs audiences baisser. Le journal de 20 heures a même été dépassé à plusieurs reprises par celui de France 2 dans le week-end.