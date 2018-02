publié le 01/02/2018 à 19:39

Les abonnés d'Orange seront-ils privés des chaînes du groupe TF1 dans un futur proche ? Gilles Pélisson, PDG de la Une a tenu a les rassurer ce jeudi 2 février. Sur RTL, il a ainsi assuré qu'il "avait bon espoir de trouver un accord rapidement" avec Orange, se défendant de toute prise d'otages des téléspectateurs.



Pour cela, il faut qu'Orange accepte de rémunérer le groupe TF1 pour pouvoir diffuser ses chaînes ainsi que les services associés. Mais pour le moment, l'opérateur refuse de s'aligner sur le prix demandé par TF1. Ce qui a déjà donné lieu à un changement de taille pour les abonnés d'Orange : depuis ce jeudi 2 février, ils n'ont plus accès au replay des programmes de TF1. "C'est un avertissement, disant on ne peut plus continuer comme ça", a expliqué Gilles Pélisson.

"On demande quelques centimes d'euros par abonné à un groupe qui fait 9 fois la taille de TF1. Orange, c'est 18 milliards de chiffre d'affaires, alors que nous en faisons 2", rappelle le PDG de la Une. "On ne va pas faire croire que les quelques millions que nous demandons pour la rémunération de nos chaînes vont mettre en péril l'économie d'une société comme celle d'Orange", a ironisé Gilles Pélisson.

Celui qui rappelle que les groupes Bouygues et SFR-Altice ont accepté l'offre de TF1 explique également que les téléspectateurs ont beaucoup à gagner sur les négociations aboutissent. "On va introduire le start-over, qui va leur permettre de reprendre une émission quand ils auront raté le début, le temps des replays sera plus long... On peut inventer beaucoup de choses", a conclu Gilles Pélisson.