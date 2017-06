Taylor Swift de retour sur Spotify pour concurrencer l'album de Katy Perry ?

Katy Perry et Taylor Swift

publié le 09/06/2017 à 12:14

Qu'est-ce qui se cache derrière le retour de Taylor Swift sur Spotify ? La chanteuse de 27 ans a mis fin au boycott de Spotify vendredi 9 juin en réintroduisant la totalité de sa discographie sur la plateforme de streaming musical. La raison officielle avancée par l'agent de l'artiste américaine est que ce retour est une façon de célébrer les 10 millions de ventes de son album 1989 dans le monde et ses 100 millions de ventes de titres aux États-Unis.



Seulement, alors que Katy Perry sort un album le même jour, vendredi 9 juin, les internautes ont été nombreux sur Twitter à dénoncer un "coup bas" de la part de Taylor Swift à sa rivale. De surcroît, le fait que les deux vedettes ne s'apprécient pas n'est un secret pour personne. Elles sont en conflit depuis un certain temps et s'opposent à distance à propos de plusieurs danseuses, que Taylor Swift accuse Katy Perry de lui avoir chipé en plein milieu d'une tournée.

En annonçant son retour sur Spotify vendredi 9 juin, Taylor Swift est dans toutes les bouches. Un moyen efficace d'éclipser la sortie de Witness, le nouvel album de Katy Perry. Était-ce l'intention cachée de la star ? Pour de nombreux twittos, cela ne fait aucun doute.

Taylor Swift qui choisit de revenir sur Spotify le jour de la sortie de l'album de Katy Perry... pic.twitter.com/RusTtTinQs — Michael Atlan (@FUNCULTUREPOP) 9 juin 2017

Taylor Swift est de retour sur Spotify le jour où Katy Perry sort #WITNESS ¿ la guerre n'est vraiment pas finie entre les deux — L'oeil du Lynx (@Oeil_duLynx) 9 juin 2017

Donc Taylor Swift qui est chez Apple Music quand meme a mis toute sa discographie sur spotify JUSTE pour saboter katy perry. ¿¿¿ — BADGADODO (@Doriane_rsmd) 9 juin 2017

Beyonce en regardant le combat de coq entre Katy Perry et Taylor Swift.

Elle doit etre comme ca pic.twitter.com/qjqKKf5EBG — Black Bill Gates (@saliousongz) 9 juin 2017