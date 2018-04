publié le 15/04/2018 à 20:30

Que vous ayez connu la télé en noir et blanc ou pas, que vous soyez fan des années 60 ou pas, la nouvelle série qui démarre lundi 16 avril au soir, sur France 2, est pour vous. Speakerine, c'est son titre, est une véritable plongée dans la France du général de Gaulle, de la guerre d'Algérie, des DS et de l'ORTF. Une France où la femme commençait à s'affranchir de la toute puissance masculine, y compris à la télévision.



Marie Gillain est la comédienne qui incarne cette speakerine, son mari et directeur de la seule chaîne d'information de l'époque est joué par Guillaume de Tonquédec. "Une double casquette qui va générer quelques problèmes entre eux", explique le comédien.



"J'avais très envie d'incarner ce rôle parce que c'est une speakerine qui derrière cette image un petit peu de papier glacé, de femme entre guillemets parfaite, nous invite invite à entrer dans les coulisses de la télévision et de sa vie privée", précise celle qui joue Christine Beauval, speakerine vedette de la RTF. "On va voir qu'elle va rencontrer des obstacles dans un monde assez masculin et machiste, le monde de la télévision des années 60", confie Marie Gillain.

Pour préparer son rôle, la comédienne est allée se renseigner sur ce que faisaient les speakerines de l'époque comme Catherine Langeais et Jacqueline Joubert. "J'ai regardé des images d'archives de l'INA", précise Marie Gillain. "Ça m'a beaucoup amusé de replonger dans cette esthétique. Il y a un côté très excitant pour l'imaginaire de replonger dans ces années-là", confie de son côté Guillaume de Tonquédec.

Dans l'actu média cette semaine

- Série de nominations cette semaine. Sibyle Veil succède à Matthieu Gallet à la tête de Radio France. Fabrice Fries succède à Emmanuel Hoog à la tête de l'AFP et le tandem Bertrand Méheut-Cyril Linette est officialisé à la tête du PMU.



- "19h le dimanche", l'émission de Laurent Delahousse, devrait s'arrêter à la fin de la saison. La promesse initiale, en finir avec le blues du dimanche soir, était louable, mais les audiences, moins de deux millions de téléspectateurs en moyenne, sont insuffisants.



- Le mercato a déjà commencé et Hugo Clément pourrait faire en septembre son retour sur Canal+. La rumeur évoque une nouvelle émission dans la foulée de celle d'Yves Calvi "L'info du vrai". Le jeune journaliste qui office désormais sur Konbini se retrouverait face à Quotidien, son ancienne émission de TMC.



- Nouveau programme court d'ici la fin de la saison sur 6ter. Ce serait d'ailleurs la toute première création originale pour cette chaîne plutôt habituée aux rediffusions. Il s'agira d'une série documentaire consacrée au quotient des jeunes mamans et leurs bébés. Diffusée en access, elle devrait durer une vingtaine de minutes et sera produite par Warner.