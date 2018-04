"Aujourd'hui on peut tous être le pauvre de quelqu'un", dit Claire Lajeunie

publié le 08/04/2018 à 21:20

C'est un documentaire coup de poing et pourtant, il ne raconte rien d'extraordinaire, seulement le quotidien de 9 millions de Français. Des Français que les statistiques qualifient de "pauvres" parce qu'ils vivent avec moins de 1.015 euros par mois. Ce documentaire, Pauvres de nous, sera diffusé mercredi 11 avril à 20h50 sur France 5 et se présente sous la forme de plusieurs portraits.



"C'est plus qu'une série de portraits, je voulais que ce soit le cycle d'une vie. Ça démarre avec un petit garçon qui a 12 ans et ça termine avec une petite mamie qui a 62 ans. Évidemment le point commun c'est qu'ils vivent tous sous le seuil de pauvreté", explique la réalisatrice Claire Lajeunie.

Derrière les chiffres officiels, elle a voulu comprendre comment des Français qui ont un emploi et un logement vivent ou survive avec un revenu aussi bas, s'ils avaient encore le courage de se battre. "C'est le Français que l'on rencontre partout, que l'on connait avec qui l'on dîne", précise-t-elle. "Aujourd'hui, on peut tous être le pauvre de quelqu'un, du jour au lendemain".

Dans l'actu média cette semaine

- 100.000 abonnés de plus chaque mois. Le chiffre n'est pas confirmé, mais selon Libération, ce chiffre c'est celui de la fulgurante progression de Netflix en France : la plate-forme mondiale de vidéos par abonnements aurait dépassé chez nous les 3,5 millions d'abonnés.



- Les accords de distribution entre chaines et opérateurs. Pour M6, la dernière signature manquante est arrivée cette semaine, celle de Free. En revanche, TF1 n'a toujours pas d'accord avec Free et Canal+.



- TF1 a engagé cette semaine une procédure judiciaire pour "dénonciation calomnieuse" contre Olivier Chiabodo. L'ancien animateur d'Intervilles avait lui même porté plainte pour harcèlement moral contre la chaîne et contre l'ancien producteur de l'émission, Gérard Louvin, qui l'aurait "menacé de mort".



- Les six candidats à la présidence de Radio France seront auditionnés cette semaine par le CSA. Le nom du successeur de Mathieu Gallet pourrait être annoncé dès jeudi 12 avril.



- La fin d'Alcaline, le magazine musical diffusée chaque soir après le journal de France 2. L'émission, diffusée depuis 5 ans, s'arrêtera mi-juin.



- Lundi doit débuter le tournage d'Un avion sans elle, l'adaptation télé du célèbre roman de Michel Bussi. L'histoire d'une petite fille, seule rescapée d'un accident d'avion. Au casting de cette production qui sera diffusée sur M6 : Bruno Solo, Agnès Soral ou encore Thomas VDB.