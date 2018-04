publié le 22/04/2018 à 21:39

Fin 2016, après un mois de grève et comme une centaine de journalistes, Olivier Ravanello quitte d'iTélé, la chaîne du groupe Canal + qui allait devenir CNews. Depuis, lui et une cinquantaine de ses anciens collègues se sont lancés dans une nouvelle aventure : Explicite, un nouveau média qui depuis trois semaines fonctionne sur un modèle économique à haut risque : zéro pub, un financement uniquement par des abonnés.



Un choix qui s'explique pour "pleins de raisons", explique Olivier Ravanello. "D'abord, parce que je crois que ce qu'attendent les gens, c'est la garantie que des journalistes qui travaillent pour eux soient indépendants (...). Quand vous n'avez pas de propriétaires, de pubs ou d'annonceurs (...) au moins les choses sont claires", détaille l'ancien grand reporter. Et de continuer : "Ensuite, c'est plus agréable d'être sur un site où il n'y a pas de pubs et où on a le temps de se poser, de regarder, de lire les choses, de bien les comprendre".

Le site, qui vient d'être lancé, reste secret quant à son nombre d'abonnés. "Ne comptez pas sur moi pour avoir le nez sur les audiences tous les matins", prévient Olivier Ravanello. À terme, pour que le site soit rentable, il faudrait 30.000 abonnés. "Notre courbe d'évolution des abonnés est celle de Médiapart", qui compte désormais près de 140.000 abonnés, explique le journaliste. L'abonnement - dont le premier mois est gratuit - coûte 11,99 euros.

Aujourd'hui, Explicite compte "17 journalistes permanents, 4 journalistes collaborateurs réguliers", détaille Olivier Ravanello, et tous ne sont pas forcément sortis d'iTélé. Images, sons, vidéos, dessins... Le site présente plusieurs formes. "On est le premier média complètement multimédias", se réjouit le journaliste.

Dans l'actu média cette semaine

- Le groupe TF1 continue de renforcer ses équipes à l'approche de la Coupe du monde de football. Après Nathalie Iannetta, il fait appel à Patrick Chêne. À peine guéri de son cancer, l'ancien présentateur de 61 ans devrait animer deux émissions quotidiennes sur LCI.



- Le festival Séries Mania s'ouvrira à Lille, le 27 avril prochain. La "renaissance" d'un "festival populaire" et "international", se réjouit Rodolphe Belmer, son président.



- Elle avait été écartée à cause d'un curieux embrouglio administratif : Marie-christine Saragosse retrouve à partir de demain et pour cinq ans son poste de PDG de France Médias Monde, qui regroupe RFI et France 24.



- Il était le créateur et le réalisateur d'Une famille formidable, l'un des séries télé les plus populaires de ces vingt dernières années : Joël Santoni est mort à 74 ans.



- Amazon a longtemps gardé secret le nombre de ses abonnés vidéos à son service Prime, un secret levé cette semaine : la barre des 100 millions d'abonnés a été dépassée. Netflix compte 125 millions.



- Avec plus de 13% de part d'audience, RTL bat un nouveau record : depuis dix ans, aucune radio n'avait à ce point dominé le marché, d'après la dernière enquête Médiamétrie. RTL, c'est plus de 6,4 millions d'auditeurs par jour.

