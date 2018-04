publié le 20/04/2018 à 13:00

Un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Le 21 octobre 2014, le comédien Raphaël Lévy était sur le tournage de la série Versailles quand il a été sérieusement blessé par une lourde chute de branche. Après une plainte déposée contre la société de production Capa Drama, dernièrement déboutée, l'acteur a fait appel de la décision.



Dans un entretien accordé au quotidien 20 Minutes, Raphaël Lévy relate les faits au moment de l'accident survenu dans la forêt de Rambouillet. "On a tourné une scène le matin, le vent soufflait déjà pas mal. (...) Je suis sous un arbre, je porte un masque en cuir qui me prive de vision périphérique, mon costume pèse une tonne, j’ai une épée, un fusil, deux pistolets à poudre".

Celui qui joue le rôle du brigand Musket Mike dans Versailles commence à jouer quand on l'avertit du danger. Une grosse branche de 230 kilos s’effondre sur le comédien qui perd connaissance.

À son réveil, Raphaël Lévy réalise l'ampleur de ses blessures : traumatisme crânien et dentaire, fracture du nez, jambe perforée par la garde de son épée et pouce gauche sectionné. Le comédien se voit prescrire 100 jours d'interruption temporaire de travail. "Je pense avoir plus souffert de la manière dont on m’a traité après, que de la douleur physique sur le moment", déclare-t-il.

"Un déni de justice total" pour l'acteur

À la suite de cet accident, Raphaël Lévy porte plainte pour "violences involontaires" et "mises en danger de la vie d’autrui" contre la production Capa Drama à la fin du tournage de la première saison, début 2015. Mais la plainte déposée débouche sur un non-lieu en janvier dernier. Une injustice totale pour le comédien qui a frôlé la mort. "J’ai eu surtout le sentiment qu’il s’agissait d’un déni de justice total, l’impression que les gens pouvaient agir en toute impunité".



Si l'acteur aperçu dans Plonger de Mélanie Laurent a décidé de faire appel, il veut surtout obtenir la vérité. "Si on essaye de la cacher, c’est ajouter de l’insulte à ma blessure".