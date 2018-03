publié le 31/08/2016 à 16:15

Au grand désespoir de ses fans, la chanteuse Selena Gomez vient d'annoncer un pause dans sa carrière, pour un laps de temps indéfini. "Je veux être proactive et me concentrer sur ma santé et mon bonheur, et j'ai décidé que la meilleure solution était de prendre un break", a-t-elle déclaré au magazine People. La jolie brune évoque des problèmes d'anxiété, des crises d'angoisse et une dépression. Des maux qu'elle présente comme des symptômes du lupus, la maladie dont elle souffre.



Selena Gomez, mais aussi Lady Gaga, Seal, Nick Cannon ou encore Toni Braxton : depuis quelques années déjà, de nombreuses célébrités tentent de mettre en lumière ce mal méconnu et avec lequel elles doivent composer. Une maladie chronique qui peut prendre différentes formes, s'attaquer à différentes parties du corps et qui reste incurable. Qu'est-ce que le lupus, et comment affecte-t-il le quotidien des personnes atteintes ?

Des manifestations très variables

Le lupus est une maladie auto-immune : "Chez une personne atteinte, le système immunitaire ne fait plus la différence entre ses propres cellules et les cellules agressives extérieures", explique Ginette Volf-Philippot, présidente de l'association Lupus France, à RTL.fr. De fait, au lieu de protéger le corps, il l'attaque. Dans la majeure partie des cas, le lupus se concentre sur la peau ou les articulations. Il se manifeste alors sous la forme de problèmes cutanés ou rhumatologiques. Et ces manifestations varient d'une personne à une autre : concernant les problèmes dermatologiques, ils peuvent prendre la forme de plaques ou d'engelures. Quant aux problèmes rhumatologiques, ils peuvent aller d'une zone à une autre, et passer d'une partie du corps à l'autre.



Dans des cas plus rares, le lupus peut s'attaquer à des organes vitaux. On parle alors de lupus érythémateux, ou systémique. "C'est la forme la plus pernicieuse de la maladie", affirme Ginette Volf-Philippot. Lorsqu'elle touche le cerveau, elle peut se manifester par des bouffées délirantes. Ces cas restent exceptionnels et, généralement, "les premiers symptômes qui se manifestent chez le malade sont ceux qui le suivront toute sa vie", poursuit la présidente d'association.

Causes incertaines et effets secondaires

Jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de déterminer l'origine d'un lupus. On pense que plusieurs facteurs entrent en considération : environnementaux, hormonaux, mais aussi héréditaires. On sait également que la maladie touche une grande majorité de femmes : seul un cas sur dix concerne un homme. En général, il se déclare chez des patients entre 15 et 30 ans. Toujours selon Ginette Volf-Philippot, on estime à 25.000 le nombre de personnes atteintes en France, ce qui place le lupus à la limite des maladies rares.



Puisqu'il reste méconnu, le lupus est difficile à diagnostiquer, et les patients passent souvent d'un médecin à l'autre avant de trouver la cause de leurs soucis. Si on en vit beaucoup mieux qu'il y a quelque temps grâce à des traitements mis au point, certains symptômes restent présents, même dans les périodes où la maladie est endormie. Ainsi, on constate souvent une fatigue très lourde chez les patients, accompagnée d'anxiété voire de dépression. Des effets secondaires en partie liés à une incompréhension de l'entourage personnel et professionnel. De même, il est déconseillé aux femmes atteintes de tenter de concevoir un enfant lors d'une poussée de la maladie ; les risques de fausse couche sont accrus.