Jennifer Lopez et Drake seraient bel et bien en couple

La chanteuse et le rappeur s'affichent enlacés sur l'Instagram de la première, le 28 décembre, après des semaines de rumeurs les disant ensemble.

Crédit : Instagram/Jennifer Lopez

par Morgane Giuliani publié le 28/12/2016 à 13:33

Alors que de nombreux couples de stars se sont dits "au revoir" cette année, d'autres se sont formés. Cela semble être le cas pour Jennifer Lopez et Drake. Les deux chanteurs multiplient les apparitions communes ces dernières semaines, alimentant les rumeurs sur le fait qu'ils seraient plus que de simples amis. Le 28 décembre, la chanteuse américaine a posté une photo d'elle lovée dans les bras dans les bras du rappeur canadien, sur son compte Instagram. De quoi raviver les suspicions, même si aucune déclaration officielle n'a encore été faite, et que le cliché a été publié sans légende.



Tout a commencé début décembre, lorsque l'ex-petit ami de Rihanna, âgé de 30 ans, a été aperçu pas moins de 2 fois au show dont Jennifer Lopez, 47 ans, est la star à Las Vegas, All I Have. Au même moment, Jenny From The Block partage sur Instagram une photo d'elle et Drake, tout sourire.

Une photo publiée par Jennifer Lopez (@jlo) le 27 Déc. 2016 à 23h38 PST

L'entourage des deux stars s'empresse alors de calmer le jeu : "Ils passent beaucoup de temps ensemble et s'apprécient beaucoup, mais pour l'instant il ne s'agit que de musique", affirme une source au magazine People.

L'amoureux transi de Rihanna

D'autant qu'il y a quatre mois, Drake a fait une déclaration d'amour enflammée à Rihanna sur la scène des MTV Video Music Awards : "C'est quelqu'un dont je suis amoureux depuis mes 22 ans. C'est l'une des mes meilleures amies au monde, toute ma vie je l'ai toujours admirée même si elle est plus jeune que moi. C'est une légende vivante." Drake et Rihanna ont aussi marqué l'année 2016 en chantant en duo sur Work, au clip très caliente.

> Rihanna - Work (Explicit) ft. Drake

Les deux artistes entretiennent une relation tumultueuse depuis plusieurs années, s'aimant puis se quittant à plusieurs reprises. Il y a quelques semaines, les rumeurs ont aussi prêté à Drake une liaison à Taylor Swift.



De son côté, JLo s'est séparée en août de son petit ami Casper Smart, après une relation de cinq ans elle aussi marquée par de nombreux rebondissements. "La relation s'est essouflée d'elle-même", avait déclaré une source à People. Jennifer Lopez et Drake sont-ils en train de retrouver leur souffle ensemble ?