Saint-Barthélémy : la villa de Johnny Hallyday est à louer

publié le 22/01/2018 à 17:59

Passer une nuit chez Johnny et Laeticia Hallyday, c'est possible. Un peu plus d'un mois après le décès du chanteur, la villa Jade de Saint-Barthélémy, propriété de Johnny et Laeticia Hallyday, est disponible à la location. Plusieurs annonces ont été postées sur les sites d'agences immobilières de luxe comme Sotheby's et Eden Rock Villa Rental.



C'est près de cette villa, qu'il affectionnait tant, que Johnny Hallyday a été enterré, au sein du cimetière de Lorient. Après avoir dit un dernier au revoir à son mari, Laeticia Hallyday a passé un mois dans cette villa, accompagnée de ses filles Jade et Joy.

Elles sont rentrées à Los Angeles, où sont scolarisées les filles, au milieu du mois de janvier. À partir du 1er mars, les fans fortunés de Johnny pourront s'y offrir un séjour de 7 nuits minimums, pour 28 000 euros en basse saison et jusqu'à 53 000 euros en haute saison.

À ce prix là, les clients pourront profiter d'une villa de 500 mètres carrés composée de huit chambres, possédant chacune une salle de bain et un dressing mais aussi d'une salle de cinéma et d'une salle de sport privative. Un chef cuisinier et un majordome sont à la disposition des clients pour répondre à toutes leurs demandes. La demeure accueille également une piscine à débordement, un jacuzzi, un spa et un court de tennis, ainsi qu'un "accès à la plage privée la plus glamour de l'île", écrit le site Eden Rock Villa Rental.

Perfect day ¿¿ ¿ @yaelabrot Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday) le 23 Août 2017 à 11 :27 PDT