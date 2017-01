La chanteuse et le danseur se sont rencontrés sur le tournage du clip de "Slumber Party", et s'affichent déjà sur les réseaux sociaux.

Sam Asghari est le nouveau petit ami de Britney Spears Crédits : Capture d'écran/Sony | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Sam Asghari est le nouveau petit ami de Britney Spears Crédits : Capture d'écran/Sony | Date : Sam Asghari a posé pour Iron Magazine, dédié au bodybuilding Date : Il aurait rencontré Britney Spears sur le tournage du clip de Slumber Party Date : Il est apparu dans le clip de "Work From Home" de Fifth Harmony Date : Quand il n'est pas à salle de sport, Sam Asghari se balade à Santa Monica Date : 1 / 1 < > +

par Morgane Giuliani publié le 03/01/2017 à 10:47

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Britney Spears a un nouveau "beau" dans sa vie, comme disent nos amis anglophones. La popstar de 35 ans fréquente à présent Sam Asghari, danseur, mannequin et bodybuilder qu'elle aurait rencontré pendant le tournage du torride clip de Slumber Party, sorti en novembre dernier. Le jeune homme iranien, arrivé aux États-Unis il y a 9 ans, joue son centre d'intérêt amoureux. Dans la scène la plus absurde, il est assis à une énorme table, sur laquelle la chanteuse se tortille en petite tenue.



Si Britney Spears ne s'est pas encore exprimée sur cette nouvelle idylle, elle s'est en tout cas déjà affichée à plusieurs reprises avec son nouveau petit-ami sur les réseaux sociaux. Ce qui, à notre belle époque, vaut tous les discours. Le 1er janvier, elle a partagé une photo d'eux à table, le soir du Nouvel An. Le jeune homme a sa main posée sur son épaule.

Happy New Year ¿¿¿ Une photo publiée par Britney Spears (@britneyspears) le 1 Janv. 2017 à 11h17 PST

Les deux amoureux ont même passé Noël ensemble, à en croire le compte Snapchat de la chanteuse. Le 25 décembre, elle s'est amusée à envoyer une vidéo d'eux avec le filtre biche. "Elle a vu quelques personnes en secret cette année, mais Sam est le premier homme qui lui met des papillons dans le ventre et elle est complètement éprise", a déclaré une source au Daily Mail.

Fan de musculation

Mais qui est Sam Asghari ? On en sait peu sur le jeune homme. Si on s'en réfère à son Instagram, c'est un fan chevronné de fitness et de musculation, deux activités auxquelles il semble consacrer le plus clair de son temps. Il est aussi mannequin, et pose en ce moment pour la marque de sport Under Armour. Sam Asghari est aussi apparu dans d'autres clips, comme Work From Home du girls band Fifth Harmony.