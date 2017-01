Cette année, plusieurs jours fériés tombent un lundi ou un vendredi. Un hasard qui sera propice aux week-ends prolongés.

Crédit : iStock / amenic181 lecture vacances

par Camille Kaelblen publié le 03/01/2017 à 07:45

Que les salariés français se réjouissent. L'année 2017 sera riche en longs week-ends. Sur les onze jours fériés que compte le calendrier, cinq d'entre eux tombent soit un lundi, soit un vendredi. De quoi faciliter les petites escapades et rendre le sourire aux Français, après une année où beaucoup de jours fériés tombaient durant le week-end.



En plus des lundis de Pâques (17 avril) et de Pentecôte (5 juin), les 1er et 8 mai ainsi que Noël tomberont également un lundi. La fête nationale (14 juillet) tombera quant à elle un vendredi. Pour les plus chanceux qui peuvent faire le "pont", l'Assomption (15 août) pourra être l'occasion de s'octroyer quatre jours consécutifs, ce jour férié tombant un mardi.



Deux jours fériés tombent un week-end. Le 11 novembre sera un samedi et le 1er janvier 2018 sera un dimanche.

Conséquences négatives pour la croissance économique

Cette bonne nouvelle pour les salariés n'en est cependant pas forcément une pour l'économie française globale. Selon une note publiée le 14 septembre 2016 par l'Insee, l'année 2017 devrait compter "deux jours de semaine et deux samedis ouvrés de moins qu'en 2016". Conséquence prévue : une répercussion négative sur la croissance du PIB "de l'ordre de -0,14 point", détaille l'organisme.