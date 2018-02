publié le 12/02/2018 à 19:20

Le clan Hallyday, apparu soudé lors des funérailles de Johnny en décembre dernier, se déchire aujourd'hui autour de l'héritage du chanteur. Laura Smet a annoncé lundi 12 février qu'elle allait contester le testament de son père devant la justice. Selon les avocats de l'actrice, "ce document montre que l’ensemble de son patrimoine et l’ensemble de ses droits d’artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia".



Le communiqué transmis à l'AFP précise : "s’il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé : ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir – pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura".

Le testament prévoit que l'ensemble des biens et droits de Johnny Hallyday reviendrait à ses filles Jade et Joy, à parts égales, en cas de décès de Laeticia Hallyday.

La bataille juridique qui débute s'annonce longue. À la clé : un patrimoine considérable, estimé par certains à environ 100 millions d'euros. S'il se compose notamment de voitures et motos de collection ou encore de guitares, il est principalement constitué par de l'immobilier et bien sûr le portefeuille musical de l'artiste.

Quel patrimoine immobilier ?

Figurent dans le patrimoine de Johnny Hallyday deux villas : l'une à Saint-Barthélémy et l'autre à Los Angeles. Cette dernière est évaluée à 10 millions d'euros. Ces deux propriétés appartiennent à deux sociétés, qui ont pour actionnaires Laeticia Hallyday et sa grand-mère.



Celle de Marnes-la-Coquette où la star a passé ses derniers instants, est actuellement en vente. La maison appartient à la société Mamour, propriété de Laeticia Hallyday. C'est pour cela qu'elle peut être mise en vente et qu'elle n'entre donc pas dans le testament. Selon les estimations, la demeure située dans les Hauts-de-Seine est évaluée entre 15 et 20 millions d'euros.



Le chalet de Gstaad en Suisse, souvent cité dans le patrimoine des Hallyday, a quant à lui été vendu il y a plusieurs années.

Quel patrimoine musical ?

L'autre patrimoine est bien évidemment artistique, avec les droits d'interprète, d'édition, parfois d'auteur pour un millier de chansons et les ventes de disques. Johnny Hallyday n'était qu'interprète mais parce que c'était Johnny, il touchait un pourcentage atypique, très élevé : autour de 20%, digne d'un auteur-compositeur. Ce statut lui rapportait en moyenne 2 millions d'euros par an.



2018 s'annonce de plus comme une année tristement record. 700.000 disques ont d'ores et déjà vendus depuis sa disparition. À cela s'ajoutent les droits de diffusion et la sortie prochaine probable d'un album posthume.