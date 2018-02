Testament de Johnny Hallyday : "Ce n'est pas une surprise", dit un biographe

publié le 13/02/2018 à 08:12

Fin de l'union sacrée chez les Hallyday. Lundi 12 février, Laura Smet met au jour, dans une lettre rendue publique, les rivalités de la famille Hallyday, deux mois après le décès de son père, Johnny Hallyday. "J'aurais préféré que cela reste en famille, mais j'ai choisi de me battre", fait-elle savoir, annonçant qu'elle va contester en justice le testament dans lequel le chanteur lègue l'intégralité de sa fortune à son épouse, Laeticia.



Cette querelle révèle en fait des rivalités bien antérieures à cette histoire d'héritage. "Ce n'est pas une vraie surprise", confirme Éric Le Bourhis, auteur de Johnny, histoire d'une idole (éd. Prisma). "Cela fait très longtemps qu'on sait que, dans la galaxie Hallyday, il y a énormément de tensions larvées qui se sont tues ces dernières années au nom de l'union sacrée (...). On se doutait qu'au-delà de la mort de Johnny, tout cela allait bien sûr réapparaître très vite avec la pression des intérêts qui sont en jeux", explique l'auteur.



Un temps de paix "bien réel"

Les accolades entre Laeticia Hallyday et les aînés de Johnny, le jour des obsèques du chanteur, sonnent désormais moins vraies. Pour Éric Le Bourhis, la paix entre les deux clans a pourtant été bien "réelle". "Quand Johnny a été hospitalisé aux États-Unis il y a quelques années, il était au plus mal. (...) À ce moment-là, il y a eu beaucoup de fâcheries dans le clan Hallyday, notamment entre Laeticia et David, raconte l'auteur. Puis il y a eu une sorte de paix des braves, il fallait tout faire pour réinstaller Johnny Hallyday sur son trône de roi de France. On peut appeler ça de la communication, mais il y a avait aussi un véritable amour autour de cette figure paternelle."

Éric Le Bourhis le confirme, la relation entre Laeticia Hallyday et Laura Smet "a toujours été complexe". Dans la lettre dévoilée lundi 12 février, la fille du chanteur s'adresse à son père et évoque "toutes ces fois où on a du se cacher pour se voir", confirmant qu'elle le voyait en secret.



"Comme dans toutes les familles recomposées ce n'est jamais évident, c'était encore plus difficile chez les Hallyday, commente Éric Le Bouhris. Il faut comprendre que quand ces deux femmes se sont connues à la fin des années 1990, il y a avait seulement huit années de différence d'âge entre elles deux et les relations étaient difficiles à développer. (...) On m'a souvent fait part de schéma de rivalité entre elles."