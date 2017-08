Qui est Arthur Chatto, le membre de la famille royale qui agite la toile ?

publié le 03/08/2017 à 15:08

Le prince Harry a de la concurrence. Longtemps considéré membre le plus sexy de la famille royale britannique, le fils de Diana Spencer et du prince Charles pourrait être évincé par son jeune cousin. Arthur Chatto, 18 ans et petit-neveu de la reine Elizabeth II, a enflammé la toile avec une photo sur son compte Instagram vendredi 28 juillet. Simplement vêtu d'un caleçon blanc, le jeune britannique montre une musculature avantageuse et un air boudeur, qui ont rapidement fait réagir les internautes.



Cet engouement a sans doute effrayé Arthur Chatto, qui a décidé dans la foulée de passer son compte en mode privé. Mais le jeune homme, qui a bien grandi depuis ses dernières apparitions officielles en 2012, a attisé la curiosité de nombreux sujets britanniques et au-delà des frontières du Royaume-Uni.

Le petit-fils de la princesse Margaret

Arthur Chatto est le fils de Lady Sarah Armstrong-Jones et de Daniel St George Chatto. Lady Sarah est la fille de la soeur de la reine Elizabeth II, la princesse Margaret. Même s'il descend directement du roi George VI, Arthur Chatto n'est que 23ème dans l'ordre de succession au trône britannique et a donc très peu de chance de se retrouver un jour à la tête du Royaume-Uni.

Arthur Chatto, petit-neveu de la reine Elizabeth II, affiche sa musculature sur Instagram Crédit : Instagram / Arthur Chatto

En 2012, alors âgé de 13 ans, il a été le petit page de la reine, tenant sa cape pour différentes célébrations, comme la cérémonie de l'Ordre de l'Empire britannique à l'église Saint-Paul de Londres.

Un futur militaire

Comme de nombreux membres de la famille royale, Arthur Chatto se destine à une carrière de militaire au sein de l'armée britannique. Il suit ainsi les traces de ses cousins les princes William et Harry. Le jeune homme vient d'être diplômé de la prestigieuse école d'Eton, où étudient tous les hommes de la famille royale, où il a suivi une préparation au service militaire, le Combined Cadet Forced Training.



Arthur Chatto a décidé de poursuivre ses études pour quelques années avant de s'engager dans les forces armées. Il s'est inscrit à l'Université d'Edimbourg pour la rentrée prochaine et y rejoindra son frère aîné Samuel, 21 ans, qui y est déjà étudiant.

Le profil Instagram d'Arthur Chatto permet d'en apprendre beaucoup sur lui. Très sportif, le jeune homme aime particulièrement les randonnées et l'escalade, que ce soit en Islande, à Brighton ou un trek sur le mont Cervin. Réussira-t-il à piquer la vedette à son cousin le prince George ?