publié le 02/08/2017 à 17:40

C8 se relance dans les jeux d'aventures. Après avoir tenté sa chance avec la version française d'Amazing Race, la chaîne du groupe de Canal + propose aujourd'hui Cash Island. Ah ! Production et Vivendi Entertainment ont ainsi mélangé Koh-Lanta et Qui est la taupe ? pour créer ce divertissement inédit, une contre-chasse au trésor aux allures de Cluedo.



Dix candidats sont lâchés sur une île des Philippines et partent à la recherche de 100.000 euros. Ils devront en effet trouver le butin, dissimulé sur l'archipel, dès les premières minutes de l'émission. Celui qui l'empoche le premier devient le "Maître du Jeu". Mais c'est là que les choses se corsent : il devra cacher aux autres joueurs qu'il a trouvé le trésor.

Si l'un de ses adversaires le démasque et parvient à le faire éliminer, le trésor est de nouveau mis en jeu. Mais ce ne sera évidemment pas si simple : de nombreuses épreuves, alliances et indices vont rythmer l'aventure. Ce divertissement, présenté par Benjamin Castaldi, arrivera en prime time sur C8 dès le 23 août et devrait rester à l'écran pendant plusieurs semaines. Une manière de relancer le genre en apportant une nouvelle marque, et de remettre l'ancien présentateur de Secret Story sur le devant de la scène.

Le 23 août à 21h, la chasse à l'homme commence dans #CashIsland. Qui deviendra le maître du jeu ? ¿¿ pic.twitter.com/11rrI8uhdH — C8 (@C8TV) 1 août 2017