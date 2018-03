publié le 29/09/2017 à 20:06

Vendredi 29 septembre, il y a bien sûr Koh-Lanta sur TF1 face aux Petits meurtres sur France 2. Mais il y aussi 300 chœurs pour + de vie sur France 3, une spéciale caritative en faveur des personnes âgées hospitalisées. De son côté, C8 retransmet le spectacle que Laurent Gerra avait donné au Châtelet en mai 2014.



Samedi 30 septembre, notez la décision de M6 de remplacer son polar du jour par l'émission Cauchemar en cuisine. C'est un vrai pari, on verra si la mayonnaise prend. Dimanche 1er octobre, Mardi cinéma (le dimanche aussi !) fait son retour sur France 2. Diffusion d'un film suivie de l'actualité du cinéma avec jeux, invités, exclusivités...



C'est là aussi un vrai pari : la troisième soirée avait super bien marché pour sa première diffusion dominicale mais le film proposé ce soir-là, c'était La Famille Bélier, ultra-fédérateur, et le lendemain était un jour férié. Cette fois, c'est le film La French qui ouvre la soirée, avec Jean Dujardin dans le rôle du flic traquant le mafieux Zampa joué par Gilles Lellouche, qui explique pourquoi il faut le regarder : "Ils vont voir le meilleur film réalisé dans la plus pure veine des polars français.

C'est un film brillamment mis en scène, brillamment interprété par Jean Dujardin. Il n'y a pas un acteur qui n'a pas envie de jouer ce genre de personnage", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Spectaculaire "Dossier tabou" sur M6

Dimanche 1er octobre à 21 heures, M6 diffuse Dossier tabou, présenté par Bernard de La Villardière qui évoque avec son équipe toutes les formes de harcèlement contre les femmes : au travail, dans les lycées, et dans la rue, forme de harcèlement très violent, et très radicalisé, ce qui risque une nouvelle fois d'être reproché à Bernard de La Villardière.



"Si être pour l'égalité hommes-femmes, ou femmes-hommes comme on dit aujourd'hui, c'est risquer d'être traité d'islamophobie, j'en accepte l'augure, a déclaré le journaliste au micro de RTL. C'est clair que pour le harcèlement de rue, il y a une dimension liée à la progression depuis quelques années de cette doctrine qu'est le salafisme, qui n'a rien à voir avec l'islam traditionnelle. On a laissé progresser cette idéologie donc du coup ça a des répercussions sur une mentalité, sur la vision de la part notamment des adolescents à l'égard des jeunes filles... Donc oui on le dénonce".