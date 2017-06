publié le 23/06/2017 à 09:56

C’est Laurent Tirard, réalisateur du Petit Nicolas et du dernier Astérix, qui met en scène depuis début mai et jusqu’au 9 juillet ce vaudeville amoureux d’époque. La scène du jour est une longue séquence de bal, éclairée à la bougie, de nombreux figurants en costume et en cette canicule un bon 40 degrés sur le plateau, ce qui n’altère en rien la bonne humeur de Jean Dujardin.



Il est le capitaine Neuville, soldat napoléonien, hussard sur le champ de bataille et dans le lit des dames, qui va tomber sous le charme ingénu de Pauline, dont la sœur (Elisabeth, jouée par Mélanie Laurent), voit d’un mauvais œil l’arrivée du militaire, tout en constatant le bonheur de sa cadette. “Ce brave capitaine part à la guerre et n'écrit pas. Pour que la cadette retrouve un peu de la vie, la sœur créé une fausse relation épistolaire, elle crée complètement ce personnage. Mais lui revient, et s’amuse avec tout cela” raconte Jean Dujardin.

Une comédie en costume d'époque

Il y a un petit côté Les liaisons dangereuses ou Orgueil et préjugés dans cette histoire et pourtant Le retour du héros est une comédie, dans la grande tradition française du genre, celle d’André Hunnebelle, Jean Delannoy, Philippe de Broca ou Jean-Paul Rappeneau. Un cinéma hier adulé par le public mais qui a peu à peu disparu de nos grands écrans et que Laurent Tirard, le réalisateur, adore : “Ce qui est formidable c’est que c’est un prétexte pour parler d’aujourd’hui, une façon déguisée de faire de la comédie contemporaine” explique-t-il au micro de RTL. Pour Jean Dujardin, qui retrouve au passage son metteur en scène du film Un homme à la hauteur, cet univers est un nouveau terrain de jeu, avec bottes en cuir, redingote, chemise à jabot et une bien belle moustache.



Le personnage de Mélanie Laurent, Elisabeth, est à l’origine de l’intrigue, du quiproquo du Retour du héros puisque c’est elle qui écrit les lettres soit disant envoyées à sa jeune sœur par le beau capitaine Neuville. Pour la comédienne, ce projet est un premier pas dans le registre de la comédie. “Je vais vers le drame naturellement et je crois que c’était aussi de la facilité au bout d’un moment, je me suis dit qu’il fallait que j’aille vers autre chose. Ca m’attirait beaucoup mais je pensais que j’en serais incapable, c’est une chose d’avoir de l’humour dans la vie, s’en est vraiment une autre de pouvoir le faire devant une caméra”.

Apprendre à danser

Mélanie Laurent, Jean Dujardin et le reste des comédiens ont aussi dû apprendre à danser, en se pliant à un entraînement mené de main de fer par Corinne Deveau, une chorégraphe qui a déjà une centaine de films à son actif dont Marie Antoinette de Sofia Coppola mais aussi les deux OSS 117 avec Jean Dujardin, qu’elle connaît comme son premier entrechat, par cœur !

Le tournage du Retour du héros, film qu’il co-produit avec son frère Marc, s’achève le 9 juillet et ensuite, c’est un été puis un automne studieux qui l’attendent, d'abord avec Bruno Delepine et Gustave Kerven, les créateurs de Groland et réalisateurs de Mamuth. le film s'appelle I feel good.



Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Christophe Montenez, Evelyne Buyle et beaucoup d’autres sont à l’affiche du prochain film de Laurent Tirard, Le retour du héros, qui sortira pour la St Valentin, le 14 février prochain.