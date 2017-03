publié le 13/03/2017 à 09:28

Alexandra Lamy a la cote en ce moment. À l'affiche de L'Embarras du choix dès le 15 mars, elle était aussi la star dimanche soir. Sur TF1 était diffusé Jamais le premier soir, une comédie romantique dans laquelle elle partage l'affiche avec Julie Depardieu et Mélanie Doutey. Le film de Mélissa Drigeard a battu tous ses concurrents le 12 mars au soir arrivant en tête des audiences avec 4.7 millions de téléspectateurs (20,4% de part d'audience).



Pas très loin derrière, on retrouve No Wountry For Old Men des frères Coen qui a attiré plus de 3.4 millions de personnes, et 15% de part d'audience. Oscarisé en 2008, le film devance Les Enquêtes de Morse sur France 3 (2.8 millions de téléspectateurs) et Capital consacré aux zones commerciales (2.5 millions de personnes).

Les autres chaînes peinent à frôler le million de téléspectateurs. France 5 atteint les 869.000 Français devant La Basque attitude. Arte arrive au même résultat avec L.A Confidential.