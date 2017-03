publié le 12/03/2017 à 13:45

Ils défendent haut et fort la culture française. Bernard Pivot se porte en garant de la langue de Molière, tandis que Catherine Frot jongle entre le grand écran et les planches pour transmettre son amour de la comédie. Ils seront tous les deux réunis sur le canapé rouge de Michel Drucker dans Vivement dimanche, ce 12 mars. La comédienne fait la promotion de Sage Femme, réalisé par Martin Provost. Elle campe le rôle de Claire, une sage-femme dont la vie bascule lorsque Béatrice, l'ex-maîtresse fantasque de son père, refait surface.



Quant à Bernard Pivot, il publie La mémoire n'en fait qu'à sa tête (Albin Michel). "Ma mémoire, imprévisible et capricieuse, aime bien déclencher sur moi des ricochets semblables à ceux des pierres plates que je faisais rebondir sur les étangs de mon enfance", relate l'auteur de l'Académie Goncourt en préface. Dans on ouvrage, l'amoureux des mots revient sur son enfance heureuse et sa carrière prolifique.

Michel Drucker recevra également Julie Zenatti qui présente son album Méditerranéennes, ici ou là-bas. Cet opus contient 16 reprises qu’elle chante en duo avec Chimen Badi, Nawel Ben Kraiem, Enrico Macias, Claudio Capéo ou Slimane.