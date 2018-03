publié le 28/11/2016 à 13:13

Avec sa longue chevelure blonde, son sourire angélique et son regard taquin, Claire Godard a toute la grâce propre à une Miss. Élue Miss Alsace le 4 septembre dernier, passionnée de mode et de mannequinat, cette jeune Riedisheimoise de 19 ans fait partie des 30 jeunes femmes qui se disputeront le prestigieux titre de Miss France.



Embarquée dans cette aventure hors du commun, la jeune femme ne perd pas ses objectifs de vue pour autant. Au lendemain de son intronisation, la jolie blonde a entamé sa formation en soins infirmiers au centre hospitalier de Mulhouse. Un plan de carrière qui lui permet d'appréhender le concours sans trop de pression, comme elle l'a confié à L'Alsace après son intronisation : "Mon but, c’est de devenir puéricultrice car je veux vraiment travailler avec des enfants. J’ai mes trois années d’école et après, on verra où je continuerai pour ma spécialisation."

Cependant, elle ne cache pas une petite excitation à l'idée de, peut-être, remporter la victoire : "Qui sait, il y aura peut-être une belle surprise ?" Réponse lors de la cérémonie le 17 décembre à Montpellier, retransmise en direct sur TF1.