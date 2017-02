publié le 06/02/2017 à 17:45

Deux programmes retiennent particulièrement l'attention. Lundi 6 février sur TF1 est diffusée une série belge qui a pour particularité de s'inspirer d'une véritable affaire judiciaire, celle de Marc Dutroux. Ennemi public a eu un tel succès en Belgique qu'une deuxième saison est prévue. Les deux premiers épisodes sont à découvrir sur la première chaîne à partir de 20h50. Mais le vrai coup de cœur télévisuel de la soirée, c'est l'émission proposée par M6 : À l'état sauvage.



Pour la chaîne, Matt Pokora a accepté de partir dans la jungle sri-lankaise avec l'explorateur Mike Horn. Le musicien s'est immergé durant cinq jours avec l'explorateur. La star croyait que la jungle du show-business c'était la plus dangereuse, il découvre que la vraie, c'est pas ça non plus. Et c'est passionnant de suivre son évolution dans cette zone où chaque pas peut être un faux pas.

Pourtant, celui qui a récemment repris le répertoire de Claude François avait été prévenu. Michael Young lui avait dit avant son départ, qu'il allait en baver mais qu'il allait vivre une aventure qui allait le changer. "Aujourd'hui, dans mes entraînements, j'arrive beaucoup plus à repousser mes limites", confirme l'intéressé. À découvrir donc sur M6 à partir de 21 heures.