REPORTAGE - RTL vous entraîne dans les coulisses de la future émission "Chéri(e), c'est moi le chef" diffusée fin février sur France 2.

> "Chéri(e), c'est moi le chef", la nouvelle émission culinaire de France 2 Crédit Image : FRED DUFOUR / AFP Crédit Média : Laurent Marsick

par Laurent Marsick publié le 06/02/2017 à 11:16

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

France 2 continue de tester des nouveaux concepts pour ses fins d'après-midi. À la fin du mois du février, une nouvelle émission de cuisine débarquera sur la chaîne : Chéri(e) c'est moi le chef. Elle sera diffusée en alternance avec un chef dans l'oreillette" qu'anime Élodie Gossuin. Dans Chéri, c'est moi le chef, il y a 1.000 euros à la clef. Le concept est simple, des couples doivent reproduire un plat, madame est à l'oreillette et monsieur aux fourneaux, ou l'inverse.



Au début, un chef, Grégory Cohen, explique la recette à celles ou ceux qui donneront les ordres. Et il leur laisse la liste des ingrédients avec les proportions. Les 3 épouses sont ensuite installées chacune dans une salle, elles sont seules, filmées, micro-casque sur les oreilles, les écrans face à elles. Elles vont devoir guider leurs maris, qui sont sur un autre plateau et qui doivent donc réaliser un plat qu'il n'a jamais vu. Elles sont vraiment seules, la caméra est automatique, du coup elle se lâchent plus facilement. L'émission joue donc autant sur la cuisine, que les relations de couple.



La cuisine est en filigrane tout du long, il y a une recette a faire, dont on voit les étapes, et le chef Grégory Cohen, vient apporter ses conseils, pas aux candidats, mais à nous. On est pas dans la cuisine gastronomique, on fait simple, tout le monde doit pouvoir reproduire la recette.