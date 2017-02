publié le 06/02/2017 à 17:35

Elle n'a de ressemblant avec la réalité que "les 5 premières minutes", selon Matthieu Frances, le créateur de la série qui s'est exprimé au micro d'Europe 1. La série Ennemi public débarque sur TF1 lundi 6 février. Un feuilleton belge qui s'inspire d'une histoire vraie qui a marqué de nombreux esprits ces dernières années : l'affaire Dutroux. Plus précisément, de la remise en liberté de son ex-épouse, Michelle Martin, accueillie dans un couvent en Wallonie.



Dans la série, Guy Béranger, interprété par Angelo Bison, est reconnu coupable d'une série de meurtres d'enfants. Il est remis en liberté après avoir purgé sa peine et va être accueilli dans une abbaye. Cholé Muller est chargée de sa protection (jouée par Stéphanie Blanchoud). Toujours sur Europe 1, Matthieu Frances précise que les équipes se sont plongées dans l'atmosphère monacale "pour savoir comment ils vivaient" et ont suivi des formations avec "des consultants de la police fédérale".

Une deuxième saison déjà confirmée

Mais alors qu'il tente de se réinsérer grâce à l'accueil des moines, une petite fille est portée disparue et tous les regards se tournent vers lui. Guy Béranger nie les faits alors que Chloé Muller et Michael Charlier (Jean-Jacques Rausin) sont chargés de l'enquête.

Au-delà des échos à un fait-divers qui a traumatisé la Belgique et son système judiciaire, Ennemi public pose la question de la réinsertion d'un criminel condamné et qui a payé sa dette à la société. Ce polar a tellement plu de l'autre côté de la frontière qu'une deuxième saison a été prévue. Les deux premiers épisodes sont donc diffusés ce lundi soir, à partir de 20h55.