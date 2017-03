publié le 15/03/2017 à 18:00

Les Témoins font leur grand retour sur France 2 ce mercredi 15 mars. Dans la saison précédente, Thierry Lhermitte jouait un vieux flic traquant un tueur vidant ses victimes comme on vide un porc. L'action se déroulait justement au Tréport ! L'acteur était assisté dans sa mission d'une fliquette, Sandra Winkler, jouée par Marie Dompnier, qu'on retrouve dans cette saison 2. Par contre, Thierry Lhermitte a cédé sa place à une autre vedette : Audrey Fleurot, vue dans la série Engrenages sur Canal+.



L'actrice dévoile d'ailleurs à RTL le pitch glaçant de cette saison 2 : "La saison s'ouvre sur un bus dans lequel on retrouve 15 hommes congelés. Le seul lien entre eux, c'est qu'ils ont aimé la même femme à un moment de leur vie qui se trouve être mon personnage, Catherine. Et donc le personnage de Sandra va essayer de découvrir qui est ce nouveau serial killer".

L'élément stable, c'est justement cette Sandra, maintenant divorcée avec deux filles. "En tout cas, elle est amenée à rencontre Catherine. Et on ne sait pas si Catherine est une méchante... Mon personnage va donc enquêter sur son passé et il va s'opérer un transfert entre les deux femmes qui vont partir à deux sur cette enquête", poursuit Marie Dompnier à RTL.

Une saison 2 convaincante

Cette seconde saison est réussie, car l'enquête tient la route, si j'ose dire vu le périple que vont faire les deux femmes, et que les seconds rôle sont attachants, ce qui atténue le côté froid. La saison 1 avait perdu 1 million fanas en cours de route... Il y est d'ailleurs plus question d'amour, notamment maternel, que de sexe. "Ce n'est pas le sujet central, on parle surtout de la maternité dans tous ses aspects", explique Audrey Fleurot.