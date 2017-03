publié le 07/03/2017 à 19:00

Soyez prêts à fêter les 30 ans de M6 ce mardi 7 mars. À cette occasion, la "petite chaîne qui monte" diffuse dès 21 heures une émission spéciale intitulée 30 ans de M6 : l'anniversaire surprise, présentée par Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, deux animateurs emblématiques de la chaîne. Tout au long de la soirée, ils feront revivre les meilleurs moments des émissions de M6, sans oublier des surprises inédites. Ils seront accompagnés d'animateurs, de journalistes et de personnalités (M. Pokora, Michaël Youn, Élie Semoun) pour nous replonger dans les moments forts de la chaîne. "J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec Karine, pendant deux mois", a confié Stéphane Plaza au micro de RTL.



Sur TF1, c'est une toute autre soirée. La chaîne diffuse le premier épisode de la série américaine Colony. L'occasion de (re)découvrir Josh Holloway, l'une des stars de la série Lost de J.J. Abrams et Sarah Wayne Callies de Prison Break. L'histoire de Colony se déroule dans un futur proche où la Terre est colonisée par des extraterrestres. Will et Katie les héros de cette série, feront alors tout pour retrouver l'un des leurs enfants, retenus prisonniers par les extraterrestres. Début de l'aventure à 20h55.