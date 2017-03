publié le 07/03/2017 à 09:46

Pari réussi pour TF1. Sa nouvelle série événement, Louis(e), dans laquelle l'héroïne est une femme transgenre, a connu un énorme succès pour son lancement lundi 6 mars. Plus de 4,5 millions de téléspectateurs (18,8 % de part d'audience) ont suivi les deux premiers épisodes de cette fiction diffusée en prime-time avec Claire Nebout dans le rôle d'une femme trans qui tente, après sept ans d'absence, de retisser des liens avec sa famille. Le personnage doit alors faire face à l'hostilité des siens et de la société entière.



En deuxième position, on retrouve Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Le quatrième volet des aventures du plus célèbre des archéologues a réuni plus de 3,5 millions de personnes sur M6 et 16,6% de part de marché. Sur la troisième marche, c'est Castle qui tire son épingle du jeu. La série policière a passionné 3,4 millions de fidèles sur France 2 et 13,8% de part d'audience.

Plus loin, le film Le Dernier diamant avec Bérénice Bejo et Yvan Attal a attiré presque 2,2 millions de téléspectateurs et 9,2% de part d'audience sur France 3. Enfin, sur la TNT, Démineurs de Kathryn Bigelow, un long-métrage sur la guerre en Irak avec Jeremy Renner, a été vu par plus de 1 million de personnes sur W9.