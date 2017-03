publié le 04/03/2017 à 23:36

Très bon cru ce samedi soir. Pour la nouvelle saison de The Voice, la troisième session des auditions à l'aveugle s'est plutôt bien déroulée avec de nombreuses recrues bourrées de génie. Samedi 4 mars, pas moins de 10 nouveaux talents ont rejoint l'émission de TF1.



Parmi les plus marquants de cette soirée, on retiendra la prestation d'Imane qui a complètement séduit les quatre coachs grâce à sa reprise de Christine, de Christine and the Queen. Autre moment fort avec Audrey, un timbre original qui, là aussi, a fait l'unanimité chez les coachs grâce à Just Can't Get Enough de Depeche Mode. La soirée était de toute façon prometteuse. Nathalia avait annoncé la couleur avec sa reprise inattendue et soul de YMCA des Village People.

1 - Nathalia éblouie les juges avec une reprise de "YMCA"

La jeune femme, qui s'est découverte sur scène en solo grâce à sa maternité, a convaincu facilement les coachs. Mika s'est retourné au bout de trois secondes à peine, rapidement suivi des trois autres, Matt Pokora, Zazie et Florent Pagny. C'est d'ailleurs l'équipe de ce dernier que Nathalia a rejoint.

2 - Alexandre reprend U2 et rejoint Zazie

Florent Pagny a été conquis tout de suite. Mais les trois autres coachs ont eu plus d'hésitation à l'écoute de la reprise de One de U2 par Alexandre. À la fin, Zazie a fini par retourner son fauteuil, mais il manque au talent deux voix, celles de Mika et Matt Pokora. C'est la chanteuse française qui hérite finalement du nouveau talent.

3 - Incantesimu, groupe corse chez Mika

Matt Pokora a eu "la chaire de poule". Il a été convaincu, comme Florent Pagny et Mika, mais c'est finalement le troisième qui prendra sous son aile le groupe qui a repris Zombie des Cranberries, version chants corses.

4 - Matt Pokora sauve Sacha à la dernière minute

Avec une reprise rock de Crazy in Love de Beyoncé, Sacha a bien failli quitter l'aventure The Voice avant qu'elle ne commence. Matt Pokora l'a finalement sauvé à la dernière minute en se retournant et le prenant dans son équipe à seulement 17 ans.

5 - Les coachs unanimes face à Imane et sa version de "Christine"

16 ans et "déjà un style et une attitude qui est unique". Mika tente de convaincre Imane, un nouveau talent de The Voice 2017, de rejoindre son équipe. Avec sa reprise de Christine de Christine and the Queens, l'adolescente a séduit tout le monde, aussi bien le public que les coachs. Mais elle laisse son père décider pour elle. Ce sera finalement Mika.

6 - Angelo rejoint Matt Pokora grâce à Justin Bieber

C'est avec une reprise de Justin Bieber qu'Angelo rejoint l'équipe de Matt Pokora. Déjà surnommé de "mini Billy Crawford" sur les réseaux sociaux, il n'est pas inconnu des télé-crochets musicaux puisque, selon Télé Loisirs, il serait déjà passé à Nouvelle Star.

7 - Les coachs complètement sous le charme d'Audrey

L'éventail est-il un objet chance ? Pour Audrey, sûrement en tout cas. Avec sa reprise de Just can't get enough de Depeche Mode, la jeune fille a, elle aussi, convaincu l'ensemble des coachs. "C'était solaire, vous êtes tellement singulière, c'était tellement frais", complimente Matt Pokora. Mais ça ne sera pas suffisant puisque Audrey choisit Zazie.

#TheVoice@Zazieonline est TRÈS heureuse d'avoir Audrey dans son équipe ! pic.twitter.com/iuZwz1vupW — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 4 mars 2017

8 - "Dès que le vent soufflera" fait gagner Matthieu

Dès les premières secondes, deux coachs se sont retournés. Florent Pagny et Zazie n'ont pas hésité avant de dire oui à Matthieu et sa reprise de Dès que le vent soufflera de Renaud. Une version déchirée qui a fini par faire l'unanimité chez ses auditeurs. Il choisira Zazie.

9 - Avec Michel Delpech, Bulle enchante Florent Pagny

Quand j'étais chanteur a bien failli ne pas convaincre les coachs. Sa voix si particulière a d'abord laissé perplexe les quatre chanteurs professionnels. Puis, Bulle a finalement réussi a récolter la voix de Florent Pagny qui s'est retourné et le prend donc dans son équipe.

10 - Ophée, aussi bonne danseuse que chanteuse

D'abord danseuse, Ophée n'est pas une inconnue de la scène. Mais cette fois ci, ce n'est pas pour danser qu'elle est montée sur les planches, mais pour chanter. Elle a autant de talent pour l'un que pour l'autre. Sa prestation sur One Night Only de Jennifer Hudson a largement séduit Matt Pokora, qui l'a prend dans son équipe.