publié le 12/02/2018 à 18:00

Dans la soirée du lundi 12 février, France 3 présente en prime-time un numéro inédit du Monde de Jamy. Une émission sur les chatons et les chiots, de leur naissance à leur adoption. Un reportage instructif, bourré d'informations sur cette période qui permet à ces animaux de se construire.



Alors que nous mettons vingt ans pour devenir adultes, ils le deviennent en quelques mois, notamment les chatons qui sont pourtant aveugles durant les quinze premiers jours de leur vie. En observant une maman qui passe quatre heures par jour à lécher ses petits, on apprend ainsi que ce n'est pas seulement pour les laver mais pour leur donner le sentiment qu'ils appartiennent à un groupe. Pour en savoir plus sur la vie des chats et des chiens, Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé vous donnent rendez-vous sur France 3 à partir de 21 heures.

Côté fiction, France 2 présente la septième et dernière saison de Rizzoli & Isles. Cette série à succès mettant en scène la flic Jane Rizzoli et la légiste Maura Isles tire sa révérence. Dans ce premier épisode, le duo féminin doit mettre hors d'état de nuire une femme qui vient de blesser Maura et tuer plusieurs personnes.



"Scènes de ménages" en prime sans Cédric et Marion

Mais l'événement a lieu sur M6 avec Scènes de ménages. Un prime très spécial puisque Cédric et Marion, le duo des poussins manquent à l'appel. Avec une audience quotidienne à 4 millions de téléspectateurs, c'est le programme le plus regardé par les moins de 50 ans à 20 heures.



Ce soir, tous les couples sont envoyés sous les tropiques. Philippe et Camille partent dans les îles raisonner le père de Philippe qui est parti rejoindre une femme de 23 ans. Pendant ce temps, Huguette et Raymond gagnent un séjour et partent dans un palace de rêve au bout du monde. Emma et Fabien partent livrer stylos et cahiers dans un voyage humanitaire en Amérique du Sud. Enfin José, fraîchement élu maire s'envole pour la Réunion avec Liliane, prête à endosser son rôle de "première dame".