publié le 12/02/2018 à 09:38

TF1 démarre fort cette semaine. Dans la soirée du 10 février, la chaîne a diffusé le premier épisode de la saga Le Labyrinthe, adapté du roman L'Épreuve de James Dasher. 5,9 millions de personnages ont regardé ce film qui mêle aventure et science-fiction. À cette occasion, TF1 enregistre une part d'audience de 24,4%.



Plus loin, l'épisode Tu ne tueras point de la série Brokenwood sur France 3 a réuni 3,6 millions de téléspectateurs (14,1%). Les Choristes avec Gérard Jugnot et Jean-Baptiste Maunier, entre autres, ont fait chanter 3,3 millions de téléspectateurs sur France 2. La chaîne enregistre une part d'audience de 13%.

Sur M6, le magazine Capital consacré au mariage à rassemblé 1,9 million de téléspectateurs, pour une part d'audience de 8,4%. Un peu plus loin, le film Les douze salopards de Robert Aldrich sur Arte a fait voyager 1,2 million de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 5,5%. Enfin, Restaurants : suivez le guide ? sur France 5 a été suivi par 1,1 million de téléspectateurs (4,4% de part d'audience).