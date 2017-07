publié le 10/07/2017 à 18:23

Les passionnés d'amour champêtres vont retrouver leur rendez-vous du lundi. Le 10 juillet, les fidèles téléspectateurs de M6 pourront suivre dès 21 heures un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré. Au programme : quatre nouveaux agriculteurs de l'édition 2017 vont rencontrer leur prétendant(e)s lors de rendez-vous de quelques minutes, mais qui peuvent pourtant révéler leur lot de coup de foudre.



Les heureux élus pourront ensuite séjourner chez le candidat pendant une semaine : une étape déterminante dans la suite de l'aventure. Entre coups de cœurs, déceptions et rencontres inattendues, de nombreuses surprises attendent Christophe, Gégé, Patrice et Julie lors de ces speed-datings.



Sur TF1 et France 2, c'est la guerre des séries policières. Sur la première chaîne d'abord, les fans pourront suivre Esprits criminels. Dans ce nouvel épisode, on découvre plusieurs corps de personnes, mortes empoisonnées à l'arsenic à Long Beach, en Californie. Les victimes ont reçu auparavant un mot, annonçant leur décès à venir. Alors que l'équipe enquête sur ce mystérieux meurtre, ils se rendent compte que le mode opératoire rappelle étrangement la mythologie grecque.



De son côté, France 2 propose de nouveaux épisodes de la troisième saison de Major Crimes. Un suspect est accusé d'avoir caché le corps d'une adolescente autiste dans sa voiture, clame pourtant son innocence. Sharon Raydor et son équipe devront alors tout mettre en oeuvre pour découvrir la vérité. Ce feuilleton est à découvrir dès 21 heures.