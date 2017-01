Au programme de ce mardi 24 janvier, "Cash Investigastion" sur France 2, "Chicago Med" sur TF1 ou "Le pacte sacré" sur France 3.

24/01/2017

Alors sans faire de cinéma, notons cette année la confirmation d'une tendance récente, le recentrage des pays sur leur production nationale, et la France ne fait pas exception à la règle. Au programme de ce mardi 24 janvier, la série médicale de TF1Chicago med. À noter également, le polar de M6, Glacé, qui a connu un démarrage spectaculaire avec 4.8 millions de téléspectateurs.



Sur France 2 sera diffusé un nouvel épisode du magazine d'information Cash Investigation. Un inédit baptisé "Razzia sur le bois : les promesses en kit des géants du meuble". Elise Lucet et son équipe ont enquêté sur le business du bois, ses exploitations illégales, en remontant notamment le fil des sous-traitants du géant de l'ameublement IKEA.



France 3, diffuse son téléfilm du jour, Le pacte sacré, une comédie avec Romane Bohringer et Henry Guybet. Une bonne comédie fédératrice comme le téléspectateur les aime.