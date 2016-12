Depuis 1989, cinq personnes ont été tuées écrasées par des armoires et 31 ont été blessées, selon l'agence américaine de sécurité des consommateurs.

Le fabricant de meubles suédois Ikea va payer 50 millions de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable aux États-Unis après la mort de trois enfants écrasés par des armoires, a indiqué jeudi 22 décembre le cabinet d'avocats représentant leurs familles. Le cabinet Feldman Shepherd a indiqué que l'accord avait été conclu après le décès de trois enfants âgés chacun de deux ans et prévoit que les 50 millions de dollars seront répartis entre leurs trois familles. Il stipule également qu'Ikea va verser un total de 100.000 dollars à des hôpitaux pédiatriques et encore 100.000 dollars à une fondation américaine s'occupant de la sécurité des enfants.



Ikea a confirmé qu'un accord avait été trouvé, mais s'est refusé à tout commentaire tant que celui-ci n'a pas été validé par la justice. Les meubles concernés sont les commodes Malm qui ont fait l'objet d'opérations de rappel en Amérique du Nord et en Chine. Près de 29 millions de ces meubles ont ainsi été rappelés aux États-Unis, 6,6 millions au Canada et 1,6 million en Chine.



L'agence américaine de sécurité des consommateurs (CPSC) avait indiqué en juin que cinq personnes avaient été tuées depuis 1989 et 31 blessées lors de 41 accidents au total impliquant ces commodes Ikea. Selon les autorités américaines, ces meubles sont instables lorsqu'ils n'ont pas été fixés au mur, "posant un risque majeur de basculement (...) qui peut conduire à la mort ou à des blessures graves d'enfants", avait indiqué la CPSC.