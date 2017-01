REPLAY - INVITÉ RTL - L’acteur est à l’affiche de “Primaire” d’Hélène Angel, au côté de l’actrice Sara Forestier.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Vincent Elbaz n’aura pas attendu bien longtemps pour faire sa rentrée dans les salles obscures en 2017. Depuis 4 janvier, il est à l’affiche de Primaire, le nouveau long-métrage d’Hélène Angel, au côté de l’actrice Sara Forestier. "C’est l’histoire toute simple d’une institutrice qui s’appelle Florence et qui fait son métier d’une manière passionnée engagée", résume Vincent Elbaz, "c’est un film sur la difficulté d’enseigner dans une classe toute normale".



"Le nœud de l’histoire, c’est un enfant qui attend sa mère et qui vient jamais le chercher", poursuit-il. C’est alors que son personnage fait son entrée : un célibataire d’une quarantaine d’années, un peu "sur une pente descendante". "Le nœud de l’histoire, c’est un enfant qui attend sa mère et qui vient jamais le chercher", explique Vincent Elbaz. Son personnage va être contacté par l'institutrice pour venir s’occuper de cet élève abandonné. "C’est pas un coup de foudre mais c’est une rencontre un peu électrique".