Ce sera sans doute l'un des films de l'année 2017. Terrence Malick prépare la sortie de son nouveau bébé, Song to Song. Un film attendu puisque le réalisateur américain a habitué ses spectateurs à des œuvres travaillées, souvent mystérieuses mais toujours poétiques. En 2011, il a déjà bluffé la croisette avec son film The Tree of Life, porté par Brad Pitt et Sean Penn.



Il a d'ailleurs été récompensé de l'ultime prix : la Palme d'or. Après À la merveille (sorti en 2013) et Knight of Cups (2015), Terrence Malick signe donc un retour scruté avec Song to Song. La sortie du film est attendue pour le 17 mars aux États-Unis. Pour le moment, sa date d'arrivée en France n'est pas encore précisée, mais elle devrait suivre rapidement. Dans ce nouveau long-métrage, le cinéaste mise sur un casting époustouflant mais aussi étonnant.

Un casting très rock

En tête d'affiche de Song to Song, pour interpréter les quatre principaux personnages, Terrence Malick s'est adressé à quatre acteurs solides. On retrouve donc Ryan Gosling (Drive), Rooney Mara (Carol), Michael Fassbender (Assassin's Creed) et Natalie Portman (Black Swan). À leurs côtés, les rôle secondaires et tertiaires ne seront pas mal desservis non plus avec des noms comme Christian Bale, Haley Bennet, Val Kilmer, Benicio del Toro, Holly Hunter et Cate Blanchett. Une belle brochette de stars du cinéma qui va côtoyer un autre style de célébrités sur le tournage.



Le réalisateur a en effet fait aussi appel à des personnalités qui n'appartiennent pas au septième art : des musiciens. Plus précisément, des rockeurs. Devraient ainsi apparaître à l'écran des visages et des voix aussi célèbres que ceux de Patti Smith, Iggy Pop, Lykke Li, les Black Lips, Florence and the Machine et ceux des Red Hot Chili Peppers. Le site IndieWire a publié la première image du tournage mardi 3 janvier avec trois des quatre personnages principaux.

Exclusive First Look: Terrence Malick's new film "Weightless" is now #SongToSong, opens this March https://t.co/ighHZLWpKu pic.twitter.com/orFoD7Zvh7 — IndieWire (@IndieWire) 3 janvier 2017

L'industrie musicale au cœur de l'intrigue

Un nombre impressionnant de personnages qui vont graviter donc autour de quatre protagonistes principaux. Tous appartiennent à la scène musicale d'Austin au Texas. Faye (Rooney Mara) et BV (Ryan Gosling) forment un couple d'auteurs musiciens. Le magnat de la musique, Cook (Michael Fassbender), est lui avec une serveuse qu'il a pris dans ses filets (Natalie Portman). Tous les quatre tentent de décrocher le succès "dans un paysage rock'n'roll de séduction et trahison", selon le synopsis relayé sur IndieWire.



Pour le moment, on n'en sait pas plus. Difficile de se faire une idée de l'atmosphère sans image du film. La première bande-annonce permettra de se faire une idée plus précise du dernier film de Terrence Malick. Les amateurs de cinéma n'ont en tout cas certainement pas fini d'entendre le titre du film Song to Song. La prochaine fois pourrait bien être pendant le 70e festival de Cannes.