publié le 19/03/2017 à 20:51

Ce soir, à 21h, sur C8, 4 candidats à la présidentielle vont se retrouver dans une situation inhabituelle : ils vont devoir répondre non pas à des journalistes, ni à des électeurs, mais à des enfants. L’émission Présidentielle, candidats au tableau, a été conçue par la productrice Mélissa Theuriau et la rédactrice en chef Caroline Delage. "Ça fait deux ans que j’ai cette idée au fond de moi, persuadée que les enfants sont un des remèdes à la langue de bois", explique cette dernière, qui souhaitait confronter la parole politique à un questionnement cash, naïf et sans filtre.



Il ne s’agit pas d’une vraie classe de primaire, mais d’une classe reconstituée avec des enfants âgés de 9 et 12 ans. Tous les enfants sélectionnés pour le casting possèdent déjà une certaine "culture" politique : certains sont délégués de classe, font partie de conseils municipaux d'enfants ou collaborent à des journaux comme le Petit Quotidien.

Seuls les cinq "principaux candidats" ont été conviés à Présidentielle, candidats au tableau, comme pour le premier débat de la présidentielle sur TF1, et quatre d’entre eux ont accepté : Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Benoit Hamon, Emmanuel Macron. L’entourage de Marine Le Pen a décliné la proposition de son côté. Comme une interview classique, chaque candidat a été interrogé sur des points bien spécifiques : le revenu universel pour Benoît Hamon, la différence entre la droite et la gauche pour Emmanuel Macron, les quotas d'immigration pour François Fillon, ou encore la règle verte que souhaite Jean-Luc Mélenchon.

L’actu des médias

- 5,3 millions de téléspectateurs ont suivi le bulletin de Mélanie Ségard mardi 14 mars. En réalisant, la jeune trisomique a permis à France 2 de battre un record d'audience pour ses bulletins météo.



- La chaîne publique a annoncé que la fête de la musique, le 21 juin prochain sur, sera animée par le tandem Garou-Thomas Thouroude, tandis que les Molière du Théâtre seront présentés par Nicolas Bedos le 21 mai prochain.



- Le Qatar vient encore d'injecter 600 millions d'euros dans les caisses de beIn Sports pour couvrir les pertes de la chaîne. Le pays du Golfe a également transféré la propriété de l'entreprise à l'une de ses sociétés britanniques, ce qui relance la rumeur d'un désengagement en France.



- "Les pigistes ne veulent plus être les "forçats" de l'info" assène une tribune envoyée vendredi aux entreprises de presse par une quinzaine de collectifs de journalistes. L'occasion de rappeler que parmi les 35.000 titulaires d'une carte professionnelle, plus du quart possède un statut précaire. Le salaire médian d'un pigiste : 1.500 euros par mois, contre 3.000 en moyenne pour un journaliste en CDI.