Plus rien n'arrête les Grosses Têtes

publié le 21/02/2017 à 17:58

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête pour qui on se dit : "Heureusement que les trains déraillent moins souvent que sa voix.… Chantal Ladesou !



Une Grosse Tête qui est l'inverse de Ladesou: elle est au-dessus de tout…Arielle Dombasle !

Une Grosse Tête au physique d'athlète… mais plutôt genre lanceur de poids… Bernard Mabille !



Une Grosse Tête pour qui la capitale de l'Espagne c'est Real Madrid, la capitale de l'Allemagne, Bayern de Munich, la capitale de l'Angleterre Chelsea et la capitale du monde : Paris Saint Germain… Florian Gazan !



Une Grosse Tête dont on va peut-être découvrir un jour un passé d'attacher-parlementaire de la Sarthe.… Steevy Boulay !



Une Grosse Tête qui joue "le Fusible" au théâtre mais pas toujours au courant à la radio… Stéphane Plaza !



florian-gazan

