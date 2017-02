L'humoriste Albert Meslay pour la première fois aux Grosses Têtes

publié le 15/02/2017 à 17:55

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui pour la Saint Valentin s'est tapé un super match de foot… Florian Gazan !



Une Grosse Tête qui préfère le théâtre à la Saint Valentin parce qu'au théâtre y'a au moins trois coups… Chantal Ladesou !

Une Grosse Tête qui aime la scène au point de faire la cour côté jardin…Elie Semoun !



Une Grosse Tête dont les petites annonces rapportent autant que celles d'Elie Semoun…Stéphane Plaza !



Une Grosse Tête qui préfère la prochaine à son prochain…Pierre Bénichou !



Une Nouvelle Grosse Tête dont le spectacle s'appelle "Je délocalise" et qui donc délocalise le Café de la Gare à RTL…Albert Meslay !



