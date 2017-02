Marcela Iacub sous le charme de Jean-Marie Bigard

publié le 16/02/2017 à 17:55

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a toujours ses yeux de bébé, sa voix d'adolescente et ses questions d'enfant… Valérie Mairesse !

Une Grosse Tête qui pour sa carrière, n'a pas eu besoin de demander d'autorisation pour décoller… Jeanfi Janssens !



Une Grosse Tête qui depuis mardi soir regarde en boucle le match PSG-Barca… Florian Gazan !



Une Grosse Tête qui arrive plus facilement à écrire pour les autres qu'à maigrir pour lui-même…Bernard Mabille !



Une Grosse Tête tellement sensuelle qu'elle peut réveiller la vie sexuelle de Bernard Mabille à elle toute seule…Marcela Iacub !



Une Grosse Tête polyglotte qui sait dire connard dans toutes les langues… Jean-Marie Bigard !



Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !