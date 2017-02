Un vendredi "magnifaik" avec Cristina Cordula

publié le 17/02/2017 à 17:55

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête à qui on peut dire « La ferme » sans qu’elle se vexe… Karine Le Marchand !

Une Grosse Tête qui, sur les questions est comme le Corcovado, elle ne baisse jamais les bras… Cristina Cordula !



Une Grosse Tête qui n’a pas intérêt à mettre une perruque blonde si elle ne veut pas qu’Elie Semoun lui saute dessus… Valérie Mairesse !



Une Grosse Tête qui élève des abeilles et lutte contre le bourdon… Elie Semoun !



Une Grosse Tête "Fusible" aux Bouffes Parisiens et Sans-Plomb à la Radio…Stéphane Plaza !



Une Grosse Tête qui délocalise son humour du café de la gare au grand studio… Albert Meslay !



Cristina Cordula

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !