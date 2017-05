Pierre Bénichou réclame des chansons !

publié le 09/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui avait peur du retour au Franc alors qu'elle commence à peine à comprendre l'Euro.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui va pouvoir expliquer à Chantal Ladesou que le deuxième tour de la présidentielle c'était hier.

… Christine Ockrent

Une Grosse Tête qui n'a pas attendu les législatives pour être investi au Mans.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui a profité d'une mi-temps dimanche pour aller voter.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête pour qui "En marche" ne va pas suffire, faudrait que ça soit "en courant".

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui préfère quand même l'Emmanuelle de 1974.

… Pierre Bénichou



Pierre Bénichou

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !