Pierre Bénichou jaloux de Jeanfi Janssens ?

publié le 16/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui n'est pas président mais qui est en train de devenir le roi des ch'tis.

… Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui a le dos large et on aime en profiter.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui est venu aujourd'hui parce qu'il a entendu dire que beaucoup espéraient un marocain.

…Mustapha El Atrassi

Une Grosse Tête qui n'a trouvé aucune bonne réponse dans l'émission d'hier, sûrement parce qu'il n'était pas là.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête dont le chat a déjà été vu dans un canard.

… Philippe Geluck



Une Grosse Tête à qui on a donné la parole et qui ne l'a jamais rendue.

… Pierre Bénichou



