Ça "yodle" aux Grosses Têtes !

publié le 15/05/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête première dame des Carrefours Market.

… Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui prend le train pour passer d'une monarchie à une République.

…Philippe Geluck

Une Grosse Tête qui plait beaucoup à Geluck car elle est toujours féline.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête dont on a assisté à la passation de pouvoir il y a quelques mois entre le steward et l'humoriste.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui ne comprend toujours pas pourquoi quand il remonte les Champs-Elysées personne ne le filme.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui revient de Croisière, bonne nouvelle le bateau a tenu.

… Bernard Mabille



Bernard Mabille sur la scène du Grand Studio RTL Humour Crédit : Abaca Press

