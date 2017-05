Gérard Jugnot en prend pour son grade

publié le 10/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui crie "Sacha Guitry" à la radio mais "Gérard Jugnot" au cinéma.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui a appelé Michel Blanc pour le féliciter pour ses 8,5% de dimanche soir.

… Gérard Jugnot

Une Grosse Tête dont on n'a pas encore les chiffres de ceux qui ont voté pour lui.

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui a moins d'un an d'écart avec Emmanuel Macron, mais qu'on n'imagine pas vraiment président de la République.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête roi du stand-up ce qui n'a rien à voir avec "debout la France" de Dupont-Aignan.

… Mustapha El Atrassi



Une Grosse Tête qui comme les politiques enchainent les campagnes.

… Karine Le Marchand



